Das zweite Konzert bestreiten Anže Rupnik – Saxophon und Marko Trivunović – Akkordeon.

Anže Rupnik wurde in Slowenien geboren. Der Saxophonist ist Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs 2022 und 2017 und erster Preisträger und Publikumspreisträger des August-Everding-Musikwettbewerbs München 2020. Regelmäßig konzertiert er in Deutschland und im Ausland. Seit 2016 ist er Mitglied des Xenon Saxophonquartetts und des Ensembles 87. Er brachte bereits viele Werke zur Uraufführung und arbeitete mit renommierten zeitgenössischen Komponisten.

Marko Trivunovic wurde in Slowenien geboren. Im Jahr 2022 absolvierte er an der Hochschule für Musik Freiburg das Konzertexamen. Der Akkordeonist spielte u.a. beim WDR Sinfonieorchester Köln, den Wiener Symphonikern, dem Hessisches Staatsorchester Wiesbaden, dem RSO Wien, dem Symphonieorchester Vorarlberg und den Mannheimer Philharmonikern. Er ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben, des DAAD, der Helene Rosenberg Stiftung und des Bayerischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Programm: ZEITREISE

Saxophon und Akkordeon – eine ungewöhnliche Kombination von zwei Instrumenten, die eine unerschöpfliche Palette an Klangfarben bieten. In diesem breitgefächerten, mitreißenden Programm, das eigentlich eine musikalische Weltreise durch die Epochen darstellt, spannt das Duo Anemos einen Bogen über 300 Jahre Musikgeschichte. Lassen Sie sich entführen in diese ungewöhnliche Klangwelt, die das Duo Anemos für Sie öffnet.