Duo Anja Halefeldt & Philippe Amadé Polyák

Was geschieht, wenn Pop und Klassik aufeinander treffen? Anja Halefeldt (Klavier) und Philippe Amadé Polyák (Violine) kommen aus diesen unterschiedlichen Musikgenres und haben sich Anfang 2021 als Duo zusammengetan, um diese beiden Musikrichtungen miteinander zu vereinen. Herausgekommen ist ein Programm von breiter Vielfalt, in der sich Musikliebhaber in Stilen wie Pop, Jazz, Klassik, französischem Chanson und Filmmusik wiederfinden. Bekannten Stücken geben sie einen eigenen Stil und frischen diese mit selbst komponierten Passagen und Ideen auf. Die aus Leipzig stammende Anja Halefeldt arbeitet nach abgeschlossenem Musikstudium im Fach Klavier Popularmusik freischaffend als Pianistin und Komponistin. 2016 veröffentlichte die Musikerin ihr Debutalbum „Widmungen“. Philippe Amadé Polyák stammt aus Süddeutschland hat als Geiger einige nationale und internationale Wettbewerbserfolge und Solotourneen im klassischen Bereich vorzuweisen. Von 2017 bis 2021 war er Sologeiger der Leipziger Pop/Rock Band Stilbruch.

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.