Duo Ariana Burstein & Roberto Legnani

2026 feiern Ariana Burstein und Roberto Legnani ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Unter dem Motto „Das Beste aus 30 Jahren“ präsentiert das Duo musikalische Höhepunkte aus drei Jahrzehnten gemeinsamer Konzerttätigkeit.

Das Programm verbindet Meisterwerke der Klassik mit farbenreichen Einflüssen der Weltmusik. Werke von O’Carolan, Albéniz, de Falla und Monti stehen neben eigenen Kompositionen von Roberto Legnani, die durch melodischen Reichtum, rhythmische Vielfalt und eine persönliche Handschrift geprägt sind.

Ein besonderer Programmpunkt ist „Le Tombeau“ von Roberto Legnani. Das Werk entstand in memoriam des Gitarrenbaumeisters Dieter Hopf, verstorben am 13. Januar 2026. Seit 1986 spielt Legnani dessen legendäre Gitarre „La Portentosa“. Dieter Hopf wirkte mit seiner Werkstatt in Taunusstein-Wehen und zählte zu den prägenden Persönlichkeiten des modernen klassischen Gitarrenbaus. Le Tombeau würdigt ihn und seine Instrumente, die für Balance, Resonanz und außergewöhnlichen Obertonreichtum stehen.