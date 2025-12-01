Duo Beatriz Picas / Murat Coşkun

Murat Coşkun und Beatriz Picas verbindet eine große Leidenschaft: Musik, die zwischen den Welten und Stilen entsteht.

Die Kombination Worldpercussion, Cello und Stimme bietet dafür die beste Voraussetzung: Mit dem Cello singen, mit der Stimme spielen, die Percussion zum Weinen und Lachenbringen, Picas und Coşkun scheinen eins zu sein mit ihren Instrumenten und hauchen ihren Kompositionen ein eigenes Leben ein. Die beiden Persönlichkeiten vertiefen sich in musikalische Zwiegespräche, leise flüsternd oder schallend lachend werfen sie sich spielerisch Melodien und Rhythmen zu.

Dass ihr leichtfüßig-erfrischendes Duo-Programm aus einem intensiven Austausch und vielen gemeinsamen Experimentierphasen entstand, lässt sich spätestens dann erahnen, wenn rhythmische Präzision mühelos und virtuos auf fantasievoll umgesetzte Phrasen und intuitiv aufgenommene Impulse trifft.

Beide bestechen stets durch Echtheit und Lebendigkeit. Ihre portugiesischen und türkischen Wurzeln sind als Resonanzboden der gemeinsamen Kompositionen zu erahnen, und so meint man bisweilen die Melancholie aus dem Meer oder den mit Seelenschmerz gewürzten Übermut aus den Bergen zu spüren.