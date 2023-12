Duo Bücker-Schwarzenegger

Der Pianist Bernhard Bücker hat bereits zahlreiche Konzerte in Europa, Asien und Amerika gegeben und leitet heute internationale Meisterkurse. Die österreichische Cellistin Annemieke Schwarzenegger studierte und lehrt seit 2001 an der Folkwang Universität der Künste in Essen-Werden. Die „Cellikatessen-Konzerte“ mit Werken von Astor Piazzolla bis Johannes Brahms erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und versprechen beste Unterhaltung.

Eintritt frei, Dankeschön gern.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.