Der neu gegründete Verein „Konzerte im Heilbronner Land e.V.“ steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Norbert Heuser und möchte das kulturelle Angebot ausgewählter besonderer Orte im Landkreis Heilbronn zusammenführen.

Im Wasserschloss Bad Rappenau startet am Sonntag, 10. April 2022, um 18.00 Uhr das Premierenkonzert mit dem „Duo Conceptions“.

Freuen Sie sich auf Uli Gutscher (Posaune/Klavier) & Werner Acker (Gitarre), deren Musik einen Bogen von groovigen Eigenkompositionen, Balladen und Jazz-Standards bis hin zu Gospel & Soul spannt.

Mit ihrem Duo-Conceptions präsentieren sie zum einen die ungewöhnliche Besetzung Posaune/Gitarre, in der sie unterschiedlichste musikalische Gestaltungsmöglichkeiten ausloten. Zum anderen spielen sie in der Instrumentierung Gitarre/Klavier, so dass insgesamt ein klanglich abwechslungsreiches und stilistisch vielseitiges Spektrum entsteht.

Posaunist und Pianist Uli Gutscher und Gitarrist Werner Acker sind als Dozenten an der Musikhochschule Stuttgart tätig. Die beiden Musiker verbindet eine langjährige musikalische Zusammenarbeit in verschiedenen Bands und Projekten.