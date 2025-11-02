Mal groovt es, mal bringt es zum Lachen, mal lädt es zum Träumen ein.

Es ist ein ungewöhnlicher Crossover von Folk, Weltmusik, Jazz, E-Musik der Moderne bis Renaissance mit ungewöhnlichen Instrumenten und gelegentlichen kurzen humorvollen Texten und Gedichten aus eigener und fremder Feder, z.B. von Robert Gernhardt, Heinz Erhardt u.A.

Europäische Volkslieder treffen auf Jazz ohne sich anzubiedern, Eigenkompositionen changieren zwischen Folk, Jazz und zeitgenössischer Musik. Irisches Volkslied trifft auf Saxofon und Renaissancemusik auf der Gitarre, Heinz Erhardt trifft auf Tango und Shrutibox, ein indisches Borduninstrument, und das Ganze harmoniert so stimmig, unverkrampft und berührend als ob es schon immer zusammengehört hätte.

Ein musikalisches und sinnliches Erlebnis der besonderen Art, bei dem das "Duo Eigenart" zum Träumen, Genießen und Schmunzeln einlädt.