Die Gitarristen Moritz Beck und Martin Dressler trafen sich zum Musikstudium an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Durch gemeinsames Interesse an der Auseinandersetzung mit Neuer Musik fanden sie kammermusikalisch zusammen und gründeten das Duo Entre Mundos. Moritz Beck lebt in Heilbronn und erhielt seine musikalische Ausbildung bei Jürgen Ruck in Würzburg, wo er sein Studium in der Meisterklasse mit der höchsten Auszeichnung abschloss. Der deutsch-mexikanische Gitarrist Martin Dressler studierte in Mexiko-Stadt und Würzburg, wo er zunächst sowohl den Master im Hauptfach Gitarre als auch als Liedbegleiter in den Klassen von Jürgen Ruck, Gerold Huber und Alexander Fleischer abschloss und anschließend sein Meisterklassendiplom erwarb.