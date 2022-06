Duo Euphonium & Klavier

Die beiden studierten Musikerinnen gestalten einen abwechslungsreichen Konzertabend mit Euphonium & Klavier. Neben bekannten Werken, in denen der Bogen von der Romantik bis hin zur Popmusik gespannt wird, präsentieren sie vor allem neue Kompositionen von Maria Sturm. Freuen Sie sich auf dieses besondere Klangerlebnis und lassen Sie sich von der Spielfreude der beiden Musikerinnen inspirieren!

Maria Sturm, geb. 1993 in Ellwangen, absolvierte ihr Musikstudium im Fach Euphonium an der Hochschule Luzern – Musik bei Thomas Rüedi. Sie erwarb im Jahr 2016 den Bachelor of Arts in Music im Profil Klassik. Im Januar 2021 schloss sie ihr Masterstudium Musikpädagogik/Major Schulmusik II, Minor Chorleitung/Dirigieren mit Auszeichnung ab. Seit 2020 unterrichtet Maria als Lehrkraft für Blechblasinstrumente & Musiktheorie an der Städtischen Musikschule Bad Saulgau. Neben ihrer Lehrtätigkeit ist sie als Dirigentin sowie als Komponistin & Arrangeurin tätig. Ihre Neukompositionen & Arrangements für Euphonium & Klavier sind fester Bestandteil des BrassTrail-Sortiments. Maria-Pilar Pereira, geb. 1991 ist eine irisch-argentinische Pianistin aus Österreich. Sie begann ihr Studium der Instrumentalpädagogik am Landeskonservatorium Feldkirch bei Prof. Ferenc Bognár, führte es an der Universität Mozarteum Salzburg bei Prof. Cordelia Höfer- Teutsch fort und schloss ihr Masterstudium bei Prof. Imre Rohmann mit Auszeichnung ab. Ihren zweiten Masterstudiengang für Klavier-Vokalbegleitung absolvierte sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Prof. Markus Hadulla, ebenfalls mit Auszeichnung. Maria-Pilar arbeitet seit 2020 als Klavierpädagogin und Korrepetitorin an der Musikschule Feldkirch. Daneben ist sie solistisch und kammermusikalisch, wie auch als Klavierbegleiterin, in diversen Projekten tätig.