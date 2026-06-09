Im Duo Exprompt erzählen Olga und Aleksei Kleshchenko musikalische Geschichten, die von der Wärme der russischen Volksmusik bis zur Eleganz klassischer Meister reichen.

Traditionelle Melodien verschmelzen mit Werken von Bartok, Mozart, Daquin oder Rimski-Korsakow zu einer Klangsprache, die zugleich vertraut und überraschend neu klingt.

Zwischen filigranen Läufen und lyrischen Momenten entsteht jene besondere Atmosphäre, in der Musik zu einer Erzählung ohne Worte wird. Die beiden Musiker - Absolventen staatlicher Musikhochschulen in Karelien und langjährige Mitglieder des Ensembles Exprompt - gastierten bei Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Hohenloher Kultursommer, den Eltviller Burghofspielen oder im Brucknerhaus Linz.

Mit feinem Gespür und grosser Ausdruckskraft lassen sie Stimmungen zwischen Lebensfreude, Melancholie und Poesie entstehen - mal virtuos, mal innig, immer unmittelbar. Ein Abend, der zeigt, wie aus zwei Saitenwelten ein einziger Herzschlag wird.