Duo Fleuri – Songs von Ray Charles, Ed Sheeran, Cold Play und anderen

Tapasbar spezial: Essen & Musik zum Zuhören.

Mit wagemutiger Spannkraft und kühnem Duktus, neu gemixt und sorgfältig verdichtet, feiert das Duo Fleuri die Renaissance gut abgehängter Songs aus unterschiedlichen Musikgenres – unter anderem von Camilla Cabello, Ben E. King, Kurt Weil, Ray Charles, Ed Sheeran, Cold Play. Zu zweit bedienen Duo Fleuri Sopran- und Baritonsaxofon, Stimme, Trompete, Flügelhorn, Beatbox und Didgeridoo.

Jedoch beherrschen sie mit ihrem zusätzlichen „Mitspieler“, einer Loopstation, durchaus die Geste einer großen Band. Mit live in den Looper gespielten Tonspuren entwerfen Duo Fleuri in mehrstimmigen Wiederholungsschleifen famose Klangarchitekturen mit Sounds und Grooves irgendwo zwischen Bauhauspurismus und „Neuschwansteinopulenz“. Besetzung: Christina Blum (Baritonsaxophon, Sopransaxophon, Vocals) und Martin Blum (Trompete, Flügelhorn, Beatbox, Didgeridoo).