Duo Graceland - Simon & Garfunkel Tribute

Deutschlands erfolgreichstes Simon & Garfunkel Tribute Duo. Thorsten Gary und Thomas Wacker beweisen mit ihrem virtuosen, erfrischenden und leicht wirkenden Gitarrenspiel ein sagenhaftes Feingefühl. Lieder wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ und weitere bekannte Klassiker machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Es erwartet Sie ein Konzert mit zwei Künstlern, die Ihren Idolen aus Amerika ausgesprochen nahekommen. Ein Abend mit Graceland ist nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen. Die Lieder von Simon & Garfunkel sind zeitlos gute Musik und spricht Musikliebhaber aller Altersklassen an.