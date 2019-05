Duo Gutenacht

Die Zutaten zu "Gutenacht" werden von zwei gereiften und erfahrenen Musikern, die viel erlebten Hintergrund haben, ausgesucht und angerichtet.

Zweistimmiger Gesang, von Westerngitarre und Akustik-Bassgitarre begleitet, soll mal fetzig, mal romantisch die Erinnerungen derer erwecken und beleben, die sich zu den vielen erfolgreichen Songs der letzten 50 Jahre entwickelt haben.

Westerngitarre und führender Gesang: Frank Bierl

Akustik-Bassgitarre und Harmony-Singing: Wolf Abromeit

Beide Musiker sind in Südwestdeutschland keine Unbekannte, waren und sind sie mit zahlreichen Musikproduktionen und auch Travelling Bands unterwegs.

Wolf Abromeit, ein versierter Bassist, kann auf eine über 40 jährige Musik- und Bühnenerfahrung zurückgreifen. Ob im kleinen Rahmen, wie z. B. Acoustic Storm, oder im Bandverbund mit dem Country Blues Project, Retired Soon oder neuerdings mit Treat me like a dog und Maxo & the Dudes.

Ebenso Frank Bierl, der seit nunmehr 20 Jahren als Sänger und Frontmann der Tübinger Coverrock-Formation "7Up" aktiv ist.

Ein Zufall führte nun die Beiden zusammen. Als das Schwäbische Tagblatt musikalische Unterstützung für die "Gutenachtgeschichte" in der Dorfscheune Kilchberg suchte, entschlossen sich die Beiden, dies kurzfristig zu übernehmen.

Daher auch der Duo-Name "Gutenacht". Sie sind abre auch Tageslicht-tauglich.

Der durchschlagende Erfolg dieses Abends war den beiden Musikern Anlass genug, ihr Programm zu vergrößern, um fortan als Duo die Musikszene der Umgebung zu bereichern. Mit bekannten und weniger bekannten Cover-versionen, gespielt mit Akustikgitarre, Bass und Leidenschaft sowie den beiden Stimmen, machen "Gutenacht" jedes Konzert zu einem musikalischen Genuss.