Duo Gutenacht - Akustik Musik

Gutenacht - Akustik Musik.

Jetzt kommen sie wieder: Wolf, Frank, Rolf und Andy, musikalische Tübinger Urgesteine, haben sich vor ca. sieben Jahren zusammengefunden haben. Die Musiker sind in Südwestdeutschland keine Unbekannten und sind mit zahlreichen Musikproduktionen und auch Bands wie „7Up", „Treat me like a dog" oder „Retired Soon" unterwegs.

Ihr Repertoire, das u.a. Songs von Crosby, Stills, Nash & Young, Tom Petty, Elton John, CCR oder auch den Bee Gees umfasst, ist für zweistimmigen Gesang, Akustikgitarre und Bass arrangiert und wird mit Leidenschaft, mal fetzig, mal romantisch gespielt.

Ein Abend also, der Erinnerungen an viele erfolgreiche Songs der letzten 50 Jahre weckt und zum Tanzen wie auch zum Genießen einlädt!