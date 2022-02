× Erweitern Duo Jost Costa Duo Jost Costa

Freuen Sie sich am Sonntag, dem 13.03.2022 um 11 und 17 Uhr auf zwei wunderbare Konzerte mit Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms, Antonín Dvorák und Bedrich Smetana im Dachgeschoss des Wasserschlosses Bad Rappenau präsentiert von den beiden Künstlern Yseult Jost und Domingos Costa.

Spazieren war fester Bestandteil des Tagesablaufs von Franz Schubert. In der Wanderschaft, der beruhigenden, ordnenden Bewegung des Gehens fand er die nötige Inspiration für die Meisterwerke die er für Klavierduo komponierte. Schubert komponierte in Quantität und Qualität wie kein anderer für die Besetzung von 2 Pianisten an einem Flügel. Seine gesamte Musik würde ganze 4 Abende füllen. Als Klavierbegleiter des damals berühmten ungarischen Stargeigers Eduard Réminy, lernte Johannes Brahms die Musik der Sinti und Roma kennen. Verzaubert von der Atmosphäre der Rastlosen, Umherstreifenden lebte er in dieser Musik viele musikalischen Freiheiten aus und näherte sich so der leidenschaftlichen slawischen Volksmusik. Smetana komponierte die Moldau in 18 Tagen, ohne auf sein Gehör zählen zu können. Es ist eine Hommage an sein Vaterland, und zeichnet den Streifzug des Flusses von seiner Quelle bis zur majestätischen Mündung.

Streifzüge laden den Zuhörer auf eine innere musikalische Reise ein, in die Ferne und zu sich selbst. Raffinierte Virtuosität, Klangsinnlichkeit und eine Vorliebe für außergewöhnliche Programme zeichnen das von den Pianisten Yseult Jost und Domingos Costa 2006 gegründete Duo aus.

Nach ihrem Studium in Paris (Sorbonne), Porto, an den Musikhochschulen Stuttgart, Basel und Detmold, studierten sie in der Meisterklasse von Prof. Hans-Peter Stenzl in Stuttgart und schlossen 2013 mit dem Master für Klavierduo ab. Gewinner des Grieg - Wettbewerbs für Klavierduo in Oslo, (Hauptpreis und 3 Sonderpreise unter anderem für die Interpretation zeitgenössischer Musik) war das Duo zu Gast u.v.a. beim Beethovenfest in Bonn, Festival En Blanco y Negro in Mexico City, Casa da Musica Porto (PT), Palazzo Albrizzi Venedig (IT), Festival International de Musique de Besançon (FR), im Stravinski Auditorium Montreux (CH), im Theaterhaus Stuttgart, im Consol Theater und dem Klangraum Flora Gelsenkirchen in der Norwegian Academy of Musik Oslo (NO), der Schowburg Almere (H), beim Internationalen Festival in Schwäbisch Gmünd, im Landesmuseum "Fruchtkasten" Stuttgart, und anderen. Sie wurden von der portugiesischen Regierung für Ihre Leistungen und das kulturelle Engagement ausgezeichnet.

Karten für das Konzert „Streifzüge“ am Sonntag, dem 13.03. als Matinee um 11 Uhr oder um 17 Uhr im Dachgeschoss des Wasserschlosses kosten 20 Euro, Schüler und Studenten 10 Euro. Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer beim Kulturamt unter 07264/922-161, E-Mail: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf der Homepage unter https://www.badrappenau.de/stadtleben/kultur/kunst-kultur-im-schlosswelche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Dankeschön. Die Hotline am Veranstaltungstag ist die Tel. 01590/4153057.