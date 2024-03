Tapasbar spezial: Essen & Musik

Mit ihrem neuen Album „Stadt der Diebe“ erobert das Singer-Songwriter-Duo Klaus Zeh & Adeline die Bühnen des deutschen Südens. An Inspiration mangelt es den beiden nicht. Es ist der tiefe Blick in die Welt und in die Nischen der Gesellschaft, der ihre Musik einzigartig macht. Wenn ihre außergewöhnlichen Stimmen miteinander verschmelzen, entsteht ein Klang, der unter die Haut geht – dazu Akustik-Gitarre und irische Bodhran: Mehr brauchen die beiden nicht. Mit ihrer Musik berühren sie und wühlen auf. Mit über 50 Konzerten im Jahr ist das Künstler-Duo auf deutschen und irischen Bühnen längst heimisch geworden. Die Presse schrieb über Klaus Zeh & Adeline: „Ein Liedermacher-Duo wie es im Buche steht:

bunt, eigenwillig, die Nöte der Schwachen im Blick.“

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.