Duo-Konzert: „Facetten der Spätromantik“ mit Lachezar Kostov (Violoncello) u. Viktor Valkov (Klavier)

Beide Künstler lernten sich während ihrer Studienzeit an der Vladiguerov-Musikakademie Sofia kennen, und beide gingen zu weiterführenden Schulen nach Amerika.

Lachezar Kostov absolvierte die Yale University, Viktor Valkov die Juilliard School. Jeder gewann auf seinem Instrument etliche internationale Preise, aber auch gemeinsam überzeugen sie ihr Publikum: Beim renommierten Liszt-Garrison- Kammermusikwettbewerb errang das Duo nicht nur den ersten Preis für Duos, sondern auch den Gesamtpreis des Wettbewerbs. Durch gemeinsames Musizieren seit zwei Jahrzehnten sind die beiden bestens aufeinander eingespielt.

Neben zahlreichen Auftritten in den USA konzertierte das Duo bereits vier Mal in der New Yorker Carnegie Hall, 2014 absolvierten sie eine erfolgreiche Japan-Tournee.

Kostov ist Ass. Principal Cellist im Baltimore Symphony Orchestra, Valkov wurde nach seiner Dissertation 2018 auf eine Klavier-Professur an die University of Salt Lake City berufen.