Das erste Konzert der Reihe: Duo Kostov/Valkov.

Beide Künstler hatten sich während ihrer Studienzeit in Sofia kennen gelernt, beide gingen zu weiterführenden Studien nach Amerika. Kostov absolvierte die Yale University, Valkov die Juilliard School. Beide musizieren seit über 10 Jahren gemeinsam. Nach verschiedenen Auftritten in den USA debütierte das Duo 2007 in der New Yorker Carnegie Hall (Weill Recital Saal). Danach folgten dort drei weitere viel beachtete Auftritte im größeren Zankel Saal.

Seit 2010 gibt das Duo regelmäßig Konzerte in Deutschland. Die Künstler verfügen über ein breites Repertoire bis hin zu Eigenarrangements. 2011 erschien bei NAXOS eine CD mit sämtlichen Cello-Werken von Nikolay Roslavets. “The Strad”, das einflussreichste Monatsheft für Streichmusik in den USA, rezensierte im Juni 2011: “... eine engagierte und technisch eindrucksvolle Interpretation der bulgarischen Künstler, die mit viel Empathie in die musikalische Bildersprache Roslavets’ eingetaucht sind. Eine exzellente Gelegenheit, diese höchst spannenden Werke zu erforschen.” Jüngster Coup: beim renommierten Liszt-Garrison-Kammermusik-Wettbewerb 2011 in Baltimore gewannen die beiden Künstler nicht nur den 1. Preis für Duos, sondern auch den Gesamtpreis des Wettbewerbs.

„Facetten der Spätromantik“Programm:Robert Schumann (1810 – 1856) 3 Liedbearbeitungen: 1 – Abendlied op.85/12 (1851/52) 2 – „Im wunderschönen Monat Mai“ aus Dichterliebe op.48/1 fis-Moll (1840) 3 – „Mondnacht“ aus Liederkreis op. 39/5 E-Dur (1840) Samuel Coleridge-Taylor (1875 – 1912) Ballade op. 73 c-Moll Johannes Brahms (1833 – 1897) Cellosonate Nr. 2 op. 99 F-Dur (1886) 1 – Allegro vivace 2 – Adagio affettuoso 3 – Allegro passionata 4 – Allegro molto Pause Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) Cello-Sonate Nr. 2 op. 123 F-Dur (1905) 1 – Maestoso largamente 2 – Scherzo con variazioni 3 – Romanza, poco adagio 4 – Allegro non troppo, grazioso www.propiano-management.de