Sofia Meleleo (Akkordeon) und Paula Rotter (Geige) musizieren seit 2017 gemeinsam in verschiedenen Formationen.

Aufgewachsen mit Musik aus ihrer jeweiligen Heimat Italien und Deutschland sind die beiden nun als Duo Lévia mit einem kurzweiligen Programm aus eigenen Kompositionen und originellen Arrangements zu Gast. Das Ratsstüble in Hirschau bietet eine Bühne für feine, handgemachte Musik zum Zuhören, Träumen und Tanzen. Fühlen Sie sich eingeladen!

Mittlerweile hat das Ratsstüble quasi ein Abo auf die beiden Künstlerinnen: Sofia & Paula! Auch wenn wir uns in unserem Veranstaltungsprogramm nicht gerne wiederholen wollen, die beiden müssen auf jeden Fall einmal im Jahr bei uns auftauchen.

Wer die beiden Musikerinnen noch nicht bei uns im Ratsstüble gesehen und gehört hat, hat etwas Großartiges versäumt. Mit welcher Virtuosität und Spielfreude die beiden jungen Frauen ihre Musik in der Dorfkneipe ihren Zuhörern dargeboten haben, ist einfach unglaublich!