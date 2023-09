Duo Liedkunst Kunstlied „Dialoge“

„Ihr Gedicht klingt, an sich, wie die schönste Musik – die gute Pejacsevich wird es gewiß verschandeln“ so der Brief von Marie von Thurn und Taxis an Rainer Maria Rilke.

Rilke war nicht dieser Ansicht, im Gegenteil, er war sehr angetan von einer Zusammenarbeit mit der kroatischen Komponistin Dora Pejacevic (1885-1923). Es gibt zahlreiche Beispiele für die vielschichtige Beziehung zwischen Text und Musik, zwischen Dichter*innen und Komponist*innen. Genau dieser Frage gehen Hanna Roos und Kyra Steckeweh in ihrem neuen Programm „Dialoge“ nach. Das klingt spannend!

Hanna Roos studierte in Freiburg Gesang in den Studiengänge Künstlerische Ausbildung und Diplom-Musiklehrerin, Schulmusik, und Germanistik. Verpflichtungen in renommierten Ensembles (u.a. Balthasar-Neumann-Chor, SWR-Vokal-ensemble) bilden neben den großen solistischen Oratorienpartien ihre Schwerpunkte, ebenso wie das Kunstlied.

Kyra Steckeweh studierte Klavier und Instrumentalpädagogik in Freiburg sowie am Mozarteum in Salzburg, außerdem die Fächer Schulmusik und Geschichte in Freiburg. Sie konzertiert als Kammermusikpartnerin, Liedbegleiterin und solistisch. Ihre oft unkonventionellen Programme finden bei Publikum und Presse großen Anklang.