4 Hände, 2 Stimmen, 1 Klavier – charmante Mademoiselle aus Paris trifft auf burschikose Berlinerin und nicht nur das Klavier kommt ins Rollen. Mit unglaublicher musikalischer Virtuosität und komödiantischem Naturtalent entführen die Schweizerin Stéfanie Lang und die gebürtige Berlinerin Judith Bach ihr Publikum auf eine sagenhafte Reise durch die Welt des Chansons. Als Mademoiselle Olli und Fräulein Claire verstehen sie es auf einzigartige Weise, die Tradition klassischer Clownerie mit der Kraft der Musik weiterzuentwickeln und in eine zeitgemäße Sprache zu übersetzen.

Seit seinem letzten (und bisher einzigen) Auftritt in Neckarsulm vor sieben Jahren, ist das Duo Luna-tic grandios durchgestartet. Auch in ihrem neuen Programm „ON AIR“ begleiten sich die beiden außergewöhnlichen Frauen wieder am, auf, neben und unter dem Klavier. Diesmal steht „Erlebnis-Radio“ auf dem Programm. Das Ding, um das sich alles dreht, ist ein Radiomikrofon: Die Bühne wird zum Studio und schon machen Olli & Claire Radio, wie man es noch nie gehört hat. Mit leisen und lauten Chansons voller Herz und Schmerz sind sie für ihre Hörer ON AIR, auf Sendung. Es gibt Megahertz, Funksturm, Funkstille und Mikrowellen … kurz eine Radiostation, wie wir sie uns wünschen: voller Witz und Emotionen und immer außer Rand und Band!