Con Fuoco – Werke von Astor Piazzolla, Niccolò Paganini und Komitas Astghik Matinyan, Violine Areg Hakobyan, Gitarre

Das Duo Manima begeistert sein Publikum mit einem virtuosen und vielfältigen Programm: von Barock bis zur zeitgenössischen Musik, von Europa­ bis Lateinamerika. Als Musiker armenischer Herkunft ist es für sie wichtig, dem Publikum auch die armenische Folklore zu vermitteln.

Astghik Matinyan studierte an der Musikhochschule Lübeck und an der Folkwang Universität Essen bei den Professoren J. Klimkiewicz­ und E. Weber. Neben ihren kammermusikalischen­ Tätigkeiten absolvierte sie Praktika am Staatstheater­ Kassel und am Theater Duisburg.

Areg Hakobyan ist Preisträger internationaler Wettbewerbe. Nach seinem Bachelorstudium in Armenien studierte er an der HMDK Stuttgart bei Mateus Dela Fonte weiter. Bis zum Jahr 2021 war Areg Hakobyan in der Solistenklasse von Prof. Marcin Dylla in Münster. Er hat zahlreiche solo- und kammermusikalische Auftritte in Deutschland. Seit 2021 unterrichtet er an der Musikschule Bietigheim-Bissingen.