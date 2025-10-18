Duo Mike Unger & Vanessa Pettendorfer

Die beiden passionierten Musiker haben ein besonderes Gespür dafür, die Essenz der Lieder zu erfassen und über Rhythmus und Klangfarbe zu transportieren.

Mikes einzigartige, kernige Stimme und Akustikbegleitung auf der Gitarre in Kombination mit den eigenwilligen und wunderschönen Improvisationen von Vanessa auf Altsaxophon und Querflöte zeugen von kreativem Interesse und Offenheit für allerlei Einflüsse. Bestens bekannte Klassiker einer ganzen Generation, die man so in dieser Form noch nicht gehört hat. Ganz selten findet man Stücke, die man nicht kennt. Das Anliegen der beiden Ausnahmemusiker ist es, das Gefühl, welches in der Interpretation ihres Programms liegt, auf den Zuhörer zu übertragen: “FEEL THE MUSIC“.

Einlass. ½ Stunde vor Beginn