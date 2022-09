Duo Mirijam Contzen und Bernd Glemser

Mirijam Contzen wird von der internationalen Musikwelt als Solistin, Kammermusikerin, Festivalleiterin und Professorin für Violine hoch geschätzt.

In ihrem Spiel vereinen sich Grandezza und höchste technische Meisterschaft zu faszinierend ausgefeilten Werkbetrachtungen. Ihr unverkennbarer Klang und ihre einzigartige musikalische Ausdruckskraft zeugen von tiefer interpretatorischer Individualiiät.

Noch während seiner eigenen Studienzeit hatte Bernd Glemser in Saarbrücken seine erste Professur übernommen, und ist seit 1996 Professor für Klavier an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seit 2006 ist Bernd Glemser "Artist in Residence" bei den Klosterkonzerten Maulbronn, wo er neben einer Kammermusikreihe auch jährlich einen Meisterkurs gibt. "Bernd Glemser ist der deutsche Klaviermagier seiner Generation, ein Wunder an Virtuosität bei gleichzeitiger künstlerischer Reife", urteilt die "Badische Zeitung". Auch vom "Klavierdichter" liest man in der Fachpresse immer wieder, die sich mit Lobeshymnen übertrifft, wenn es um den deutschen Pianisten Bemd Glemser geht, der seinen Platz an der Weltspitze nun schon über Jahrzehnte behauptet.

Gespielt wird Franz Schubert "Sonatine für Violine und Klavier D-Dur op. 137 Nr. 1", Johannes Brahms "Sonate ftir Violine und Klavier Nr. 2 A-Dur op. 100", Paul Hindemith "Sonale für Violine und Klavier Es-Dur op. 11/1" und Richard Strauss "Sonate für Violine und Klavier Es-Dur op. 18".