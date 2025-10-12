Duo Passaggio

Die Schweizer Flötistin Julia Kaufmann und der deutsche Gitarrist und Pianist Alexander Palm präsentieren Ihr neues Programm „Aus der alten in die neue Welt“ mit Kammermusik für Flöte - Gitarre und Flöte - Klavier.

Die klangliche Reise durch verschiedene Epochen und Länder führt vom Italien der klassischen Epoche über die deutsche Romantik und den Impressionismus in Frankreich und Spanien bis hin zum Amerika der Moderne. Zu hören ist Musik von Robert Schumann, Isaac Albéniz, Antonin Dvorák, George Gershwin u.v.a. Komponisten.