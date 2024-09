Mit „Ohrwürmern“ der Klassik, Original-Folklore von überallher, Jazz-Standards und eigenen Stücken führt uns das Duo Prismaklang auf eine musikalische Reise durch Epochen und Kulturen. Zwei Musiker – einander zugewandt wie die kongruenten Flächen eines Prismas, jeder ein Profi auf seinem Instrument – zeigen die Faszination der Weltmusik, eine musikalische Zwiesprache der Instrumente mit klanglichen Motiven, die auseinander fliegen und wieder verschmelzen. In ihrer Musik erklingt die ganze Bandbreite der Klangwelten, vom leise wimmerndem Vibrato über poetische Tonfarbenpracht bis zu furiosem Fortissimo und atemberaubender Explosivität.

Michael Schwarz studierte Violine in Dresden. Er war u.a. Mitglied der Württembergischen Philharmonie und arbeitet auch als Studiomusiker beim SWR.

Andrej Moulin studierte an der Gnessin-Musikakademie in Moskau und war Dirigent des Sowjetischen Staatsensembles für Volksinstrumente. Seit 1992 lebt er in Deutschland und tritt vor allem als Bajan- und Bandoneon-Virtuose auf.

Beide Musiker sind Mitglieder der Gruppe Tango-Komplott.