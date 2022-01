Duo Resonado: Aires Del Sur

Fabian Zeller (Gitarre) und Alejandro Carillo (Violine) verbinden mit ihrem neuen Programm "Aires Del Sur" Tango, Bossa Nova und Latinjazz zu neuem Hörgenuss.

Der venezolanische Violinist und Sänger Alejandro Carrillo und der deutsch-portugiesische Gitarrist und Komponist Fabian Zeller präsentieren ein einzigartiges Repertoire, bei dem stilistische Grenzen aufgebrochen und neue Brücken geschaffen werden sowie Kreativität kein Ende kennt. Ob mit traditioneller Musik aus Venezuela und Brasilien oder auch mit Tango Nuevo, Latinjazz, Klassik und Eigenkompositionen: Die beiden Künstler verzaubern ihre Zuhörer mit phantasievollen Arrangements und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch ihre vielfältige Klangwelt. Dabei sind sie stets experimentierfreudig und lassen Spielraum für erfrischende Improvisationen. Seit 2012 ist das Duo Resonado auf Tour und verschaffte sich bereits bei großen Musikfestivals internationale Anerkennung.

Fabian Zeller studierte in Deutschland und in Brasilien (als Stipendiat des DAAD) und gehört zu den wenigen ausgewählten Musikern, die an der Hochschule für Musik Dresden die Meisterklasse im Fach Akustische Gitarre erreicht haben.

Alejandro Carrillo studierte Violine unter anderem an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und an der Hochschule für Musik und Theater Rostock bei Professoren wie Ulf Wallin, Stefan Hempel und Axel Wilczok. Seit der Spielsaison 2018/2019 ist er der 1. Konzertmeister der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck.