Duo Spielwerk

Ein paar Luftsprünge kann man schon vollführen, wenn man mit hineingerissen wird in die Klangwelt der ungewöhnlichen Kombination von Tuba und Gitarre.

Überraschend leicht, lyrisch, manchmal akrobatisch, aber immer sicheren Tritts wagen sich die beiden Musiker Malte Höfig (Gitarre) und Karl-Wilhelm Hultsch (Tuba) auf unterschiedlichstes Terrain.

Seien es flamencohafte Volten aus der Oper Carmen oder Pirouetten auf spiegelglattem barockem Tanzparkett. So manche Ikone der Musikgeschichte wird zu einem „Saitensprung“ in die Klangwerkstatt des Duos Spielwerk verführt. Verträumtes Räkeln bei impressionistischen Klängen von Debussy oder entspanntes Grooven im New Yorker Jazzclub „Birdland“ – die Möglichkeiten sind grenzenlos.