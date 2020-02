Das Duo Stark vereint zwei hochkarätige Solisten: Die in Israel geborene Geigerin Nurit Stark studierte an der Juilliard School of Music, N.Y., der Hochschule für Musik, Köln und der Universität der Künste in Berlin. Sie trat sowohl als Solistin als auch als Konzertmeisterin mit renommierten Orchestern, wie dem Münchner Rundfunk Orchester, dem Israel Philharmonic Orches-tra, dem Orchestre de Chambre de Lausanne und dem Mahler Chamber Orchestra auf.

Cédric Pescia studierte in Lausanne, Genf und Ber-lin. 2002 gewann er den „Gina Bachauer International Artists Piano Competition“ und gastiert seither auf den großen Konzertpodien der Welt, darunter die Berli-ner Philharmonie, das Berliner Konzerthaus, die Laeiszhalle Hamburg, die Carnegie Hall New York, die Tonhalle Zürich und die Londoner Wigmore Hall, sowie bei zahlreichen Festivals. 2012 wurde Cédric Pescia zum Professor für Klavier an der Haute Ecole de Musique de Genève ernannt.