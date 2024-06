Duo Stiehler/Lucaciu

Zwei der renommiertesten und umtriebigsten Musiker und Komponisten der Leipziger Szene, Sascha Stiehler an Klavier, Synthesizer und Drums und Antonio Lucaciu an Saxofon und Gesang schenken diesmal ihre Klappen und Tasten nicht für andere etablierte Musik-Größen her, sondern haben sie ganz für sich behalten und daraus ein hinreißend leichtfüßiges drittes Album gemacht: “Klappen und Tasten”. Das atmet. Das klingt nach Leipzig. Das klingt nach Fleisch gewordenem Crossover, nach einer Fusion aus Klassik, Jazz und Pop. Genres und Grenzen sind Nebensache.