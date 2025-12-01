Duo Stiehler/Lucaciu - Weihnachtskonzert 2025 feat. Gaga

Weihnachten, eine Zeit der Traditionen:

Weihnachtslieder, Weihnachtsbäume und die

Weihnachtskonzerte des Duo Stiehler/Lucaciu.

Auch 2025 pünktlich zur Adventszeit gehen Sascha Stiehler (Klavier, Synthesizer, Drums) und Antonio Lucaciu (Saxofon, Gesang) auf Konzertreise und haben ihr neues Weihnachtsalbum mit im Gepäck.

Die beiden Leipziger sind zwei der renommiertesten Musiker der Deutschen Szene, spielten mit Musik-Größen wie Clueso, Max Prosa, Daniel Hope, Günther „Baby“ Sommer, Elif oder Sarah Lesch und traten in zahlreichen TV Formaten wie den Tagesthemen, Inas Nacht oder Late Night Berlin auf.

Duo Stiehler/Lucaciu stehen für eine einzigartige Fusion aus Klassik, Pop und Jazz - Musik zwischen dem Mut zum Augenschließen und Durchdrehen im Sitzen.

Besetzung

Sascha Stiehler - Klavier, Synthesizer

Antonio Lucaciu - Saxofon, Gesang

Dominique „Gaga“ Ehlert - Schlagzeug

Bild: Sandra Ludewig