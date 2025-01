Mit ihrem virtuosen Akkordeon-Spiel begeistern die zwei Stipendiaten des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main. Als Duo Synthesis zeigen Sinisa Ljubojevic und Djorde Vasiljevic ihr außergewöhnliches Können an ihren Instrumenten und spielen bekannte Werke u.a. von W. A. Mozart, A. Vivaldi und A. Piazzolla, arrangiert für zwei Akkordeons. Die beiden Musiker spielen auf höchstem musikalischem Niveau und begeistern mit einer Virtuosität, die man auf diesen Instrumenten nicht erwartet.