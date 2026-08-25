Das Duo Tagini–Merlino bringt die Leidenschaft und Melancholie des argentinischen Tangos auf die Bühne.

Mit ausdrucksstarkem Gesang und virtuosem Bandoneon entführen die beiden ihr Publikum in die Welt von Buenos Aires – voller Sehnsucht, Intensität und Emotion.

Gabriel Merlino zählt zu den herausragenden Bandoneonisten seiner Generation. Er spielte bereits mit dem legendären José Libertella, war musikalischer Leiter der weltbekannten Show „Tango Pasión“ und lehrt als Professor an der Tango-Universität CETBA.

Vanina Tagini, ebenfalls aus der renommierten „Tango Pasión“, begeistert weltweit mit ihrer charismatischen Stimme und ihren tief empfundenen Interpretationen klassischer Tango-Kompositionen.

Die Presse lobt das Duo als eine gelungene Verbindung aus Tango-Tradition und modernen Einflüssen. Gemeinsam schaffen Tagini und Merlino ein authentisches, leidenschaftliches Konzerterlebnis, das lange nachklingt.