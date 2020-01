Gleich zu Beginn der Beethoven-Jahres erklingt bei den Museumskonzerten ein Werk des Jubilars, das zur Zeit seiner Entstehung als beinahe unspielbar galt: Die Kreutzer-Sonate. Sie ist sozusagen das kammermusikalische Gegenstück zur «Eroica» -Symphonie, die ebenfalls 1803 abgeschlossen wurde. Beide Werke sprengen die Grenzen dessen, was damals in den entsprechenden Gattungen üblich war – in ihrer Länge und in ihrer Ausdruckskraft. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der französische Geiger Rodolphe Kreutzer, dem Beethoven diese Sonate widmete und von dem er sagte, er sei «ein guter, lieber Mensch» mit wohltuender «Anspruchslosigkeit und Natürlichkeit» dieses Werk aufgrund seiner Komplexität selbst nie zu spielen im Stande war. Duo Troussov Kirill Troussov, Violine und Alexandra Troussova, Klavier L. v. Beethoven: Sonate für Violine und Klavier Nr. 9 Adur Op. 47 „Kreutzer“ F. Mendelssohn: Sonate für Violine und Klavier F-Dur M. Ravel: „Tzigane“