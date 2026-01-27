Duo Unger & Pettendorfer

Ein verheißungsvoller Abend mit eigenwilligen Arrangements zahlreicher Hits der 60er/70er Jahre aus Rock, Pop, Blues erwartet Sie.

Ob temporeich und knackig, oder träumerisch-balladenartig, die beiden passionierten Musiker haben ein besonderes Gespür dafür, die Essenz der Lieder zu erfassen und über Rhythmus und Klangfarbe zu transportieren. Da wird dann aus “Black Magic Woman“ eben auch mal ein Tango.

Mikes einzigartige, kernige Stimme und Akustikbegleitung auf der Gitarre zusammen mit Vanessas mal lyrischen, mal wilden Sing-Sang Improvisationen auf Altsaxophon und Querflöte begeistern und nehmen die Zuhörer mit auf eine spannende Reise.

Ein unglaubliches Erlebnis: “FEEL THE MUSIC“!

Mike UNGER: Gesang, Gitarre

Vanessa PETTENDORFER: Altsaxophon, Querflöte