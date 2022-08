Duo Violine und Klavier

Bereits mit 25 Jahren wurde Ingo de Haas Erster Konzertmeister am Staatstheater Darmstadt. Seit 1999 ist er in gleicher Funktion an der Oper Frankfurt/M. tätig.

Außerdem betreut er eine eigene Violinklasse an der Musikhochschule Frankfurt. Er spielt eine Violine von Lorenzo Storioni, Cremona 1770. Barbara Witter wurde bereits 1991 in der ZDF-Reihe Junge Talente porträtiert und legte 1993 ihr Konzertexamen ab. Seither trat sie als Solistin, Kammermusikpartnerin und mit Orchester in vielen Städten Europas auf. Sie ist Dozentin an der Musikhochschule Mannheim. Beide Künstler musizieren seit über einem Jahrzehnt miteinander und sind auf Grund ihrer örtlichen Nähe und vor allem durch ihre rege Konzerttätigkeit bestens aufeinander eingespielt.