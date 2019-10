Duo Zia & Mohamad Fityan

Schon lange ist klar, dass sich Orient und Okzident musikalisch verstehen, wenn Freigeister aus beiden Richtungen aufeinander zu gehen und gemeinsam etwas neues schaffen. Im Jazz wie in arabischer Kunstmusik spielen Improvisationen eine große Rolle - so natürlich auch bei diesen drei Musikern. In ihrer Musik verweben sie arabische Melodik, den warmen Klang der Nay, eine zwischen traditionellem Klang und modernem Jazz changierenden Orgel und vielfarbige Trompetenmodulationen.

Mohamad Fityan ist in seiner syrischen Heimat einer der bekanntesten Nay -Spieler des Landes. In diesem Konzert begegnet er dem Duo ZIA mit Marcus Rust an der Trompete und Christian Grosch an der Orgel. Zusammen gehen sie auf eine geistlich-musikalische Reise auf den Spuren tradioneller arabisch-christlicher Melodien.

Die Reise führt sie von den libanesischen Maroniten über die syrischen Kopten bis hin zu den christlichen Gemeinden in Palästina, Jordanien und Syrien.