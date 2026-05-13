DURAN DURAN - Live in Concert

Die britischen Pop-Ikonen Duran Duran kehren im Sommer 2026 nach Deutschland zurück. Am 26. Juni spielt die legendäre Band in der Schleyer-Halle in Stuttgart.

Nachdem Duran Duran im vergangenen Jahr mit zwei gigantischen Konzerten in Düsseldorf und Berlin ihre Rückkehr auf deutsche Bühnen gefeiert haben, dürfen sich Fans nun auf ein weiteres Deutschland-Konzert freuen. Die Show in Stuttgart verspricht ein musikalisches Erlebnis, das vier Jahrzehnte Popgeschichte mit zeitloser Energie verbindet.

Seit ihrer Gründung 1978 im englischen Birmingham zählen Duran Duran zu den stilprägendsten Bands der internationalen Pop- und Rockmusik. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern weltweit, zahlreichen Chart-Hits und einer Karriere, die Generationen von Künstlern beeinflusst hat. Im Jahr 2022 wurde die Gruppe in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – eine Würdigung ihres nachhaltigen Einflusses auf die Popkultur.

Angeführt vom charismatischen Sänger Simon Le Bon sowie Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor steht die Band seit Jahrzehnten für eine einzigartige Verbindung aus Musik, Stilbewusstsein und visueller Kreativität. Klassiker wie „Hungry Like the Wolf“, „Rio“, „Ordinary World“, „The Wild Boys“, „The Reflex“ oder „Come Undone“ sind längst Teil der Popgeschichte – und gehören weiterhin zu den Höhepunkten ihrer Live-Shows.

Auch ihr jüngeres Material sorgt für frische Impulse: Auf das von Kritikern gefeierte Album Future Past folgte 2023 mit Danse Macabre ihr 16. Studioalbum – eine vielseitige Mischung aus neuen Songs, überraschenden Neuinterpretationen und stilvollen Coverversionen.

Für das Konzert in Stuttgart dürfen sich Ihre Fans auf eine mitreißende Show freuen, die legendäre Hits, aktuelle Songs und die unverwechselbare Bühnenenergie von Duran Duran vereint.

Der exklusive Vorverkauf beginnt am 19. März 2026 über www.LB-EVENTS.de, 0234 9471940 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.