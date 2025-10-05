Durch Deutschland zu Fuß

Mit Bildern und Geschichten von ihrer einzigartigen Wanderung entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze berichten.

Das sogenannte Grüne Band erstreckt sich über 1.400 Kilometer von der tschechischen Grenze bis zur Ostsee und ist das größte Naturschutzgebiet Deutschlands. Mit nur dem Allernötigsten im Gepäck und einer wichtigen Frage – „Was hält uns als Gesellschaft zusammen?“ – begab sich die Künstlerin im Sommer 2023 auf eine zweieinhalb monatige Wanderung.

Unterwegs stellte sie diese Frage allen, denen sie begegnete: Menschen unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichem sozialen Status, Glauben und Erfahrungen. Ihre Reise führte sie durch abgelegene Gegenden, in denen Lebensmittelläden und Gasthäuser längst verschwunden sind. Dort bat sie mit einem Lied um Obdach und Nahrung. Ihre Begegnungen und Gespräche, die von Gastfreundschaft, Vertrauen und Offenheit geprägt waren, sind der Kern des Vortrags.