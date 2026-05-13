Durch die Fjorde in die Arktis

Von farbenfrohen Küstenstädten wie Ålesund und Trondheim über berühmte Fjorde bis zu den wildromantischen Lofoten und den Gletschern Spitzbergens.

Durch das imposante Nordland Norwegen reist der Fotograf und Filmer Reiner Harscher mit Schiffen der Hurtigruten, mit Wohnmobil und Zelt. Seine Bilder und Filme, seine Geschichten und nicht zuletzt beeindruckenden Luftaufnahmen zeigt er live moderiert auf großer Leinwand.

Live-Multivision von Reiner Harscher