Das „Durch die Nacht…“ Clubfestival geht mit der Sommeredition in die zweite Runde!

In Kooperation mit dem Club Kollektiv e.V. schließen sich wieder 5 Clubs mit 6 Dancefloors und 19 DJs zu einem gemeinsamen Stuttgarter Festival zusammen, was es in dieser Form bis jetzt noch nie gab.

Mit dabei sind auch diesmal:

Climax

Institutes

Kowalski

Lehmann

ClubRomantica

White Noise

Mit dem Festivalticket habt ihr die ganze Nacht freien Zugang zu allen teilnehmenden Clubs oder ihr könnt auch in eurem Lieblings-Club zu den abwechselnd wandernden DJs feiern.

Tickets erhaltet ihr im VVK für unschlagbare 10,- € (zzgl. VVK-Gebühr) und an der Abendkasse für 12,- €.

Dafür garantieren 19 DJs ein abwechslungsreiches aber immer versiertes Programm von House bis Techno oder Tech House bis Minimal. Für das Durch die Nacht Clubfestival wurden exklusiv gebucht:

Alexander Maier, Arcon Ultra, Dimitrios, Domenico Mazza, Femcat, Hausbois, HAW, John Dimas, Josha, Kosta Kritikos, Linus Quick, Marco Bastone, Michael „Clash“ Gottschalk, Pascal Haller, Pat Morita, Phyllis Blessing, Raphael Dincsoy, Saschko, Seitter².

Haltet die Augen offen, vielleicht kommt noch eine sommerliche Überraschung on Topp dazu!