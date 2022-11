Eleonore Hochmuth singt Gisela Steineckert

In der Reihe „Chansons & Biografisches“

Es ist wieder einmal Zeit, einen Blick hinter die vor 33 Jahren gefallene Mauer zu werfen.

Eleonore Hochmuth inszeniert einen klangvollen Ausflug in diesen Teil der Geschichte mit

Chansons und Biografischem der Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Texterin Gisela

Steineckert. Rund 2800 Chansons und Lieder stammen aus der Feder der 1931 geborenen

Ostberlinerin, desgleichen 40 Bücher mit Gedichten, Erzählungen, Essays und Briefen.

Die Meisterin der Lyri k und Kurzprosa hat namhaften Interpreten wie Jürgen Walter, Dirk

Michaelis („Als ich fortging“) oder Uschi Brüning zahlreiche Chansons auf den Leib

geschrieben. Sie beherrscht das Dur und Moll des Lebens und der Liebe wie kaum eine

andere. Eleonore Hochmuth lädt ihr Publikum dazu ein, einer der bemerkenswertesten

Autorinnen der DDR „Durch Nacht und Feuer“ zu folgen.

Begleitend zu den lebensklugen Chansons der Poetin blättert Moderator Manfred Menzel die

vielschichtige Künstlerinnenbiografie auf. Für den mitreißenden Soundtrack sorgen Martin

Giebel am Piano, Rainer Frank am Kontrabass und Jörg Bielfeldt am Schlagzeug.