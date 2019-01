Wer hätte gedacht, dass man Poesie mit Ostberliner Schnauze und staubtrockenem Humor zu so einem prickelnden Cocktail mischen kann! Gisela Steineckert, die Meisterin der Kurzprosa, zeigt in ihren Gedichten, Erzählungen und mehr als 2000 Liedern, wie das geht. Sie verbindet tiefliegende Realitäten mit hochfliegenden Idealen. Geschichten, die wir aus dem eigenen Leben zu kennen glaubten, berühren uns ganz neu. Sie handeln von Liebe und Schmerz, vom Glück, einander zu finden, und auch von verpassten Chancen. Steineckert ist nicht den Siegen und Erfolgen auf der Spur, sie beschreibt das Dur und Moll des Lebens. Ihr Humor schenkt Lachen, ihre Reflexion Erkenntnis. Die Autorin möchte mit Alltagssprache so umgehen, dass sich deren Bedeutsamkeit verstärkt. Wie ihr das mal auf laute, mal auf leise, aber immer ganz besondere Weise gelingt, präsentiert Manfred Menzel anhand ausgewählter literarischer Texte. „Durch Nacht und Feuer“, ein Programm mit wunderbaren Chansons und Texten von einer der wichtigsten Autorinnen Ostdeutschlands. Dass Eleonore Hochmuth mit diesen Liedern aufgewachsen ist, werden Sie bis tief ins Herz hinein hören.Eleonore Hochmuth, Gesang. Manfred Menzel, Lesung und Moderation. Martin Giebel, Piano.Sergej Riasanow, Akkordeon. Jörg Bielfeldt, Schlagzeug.