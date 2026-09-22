Durchatmen im Wald - gestärkt durch die kalte Jahreszeit

Der Wald hat zu jeder Jahreszeit eine besondere Wirkung. Gerade im Herbst und Winter lädt er dazu ein, langsamer zu werden und bewusst durchzuatmen. Bei diesem ruhigen Aufenthalt im Wald verbinden wir achtsames Gehen mit einfachen Atem-, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen. Die frische Luft und natürliche Umgebung, die sanften Bewegungen sowie bewussten Momente der Stille helfen dabei, Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Energie zu schöpfen, das Wohlbefinden zu steigern und das Immunsystem zu stärken. Dieser Kurs lädt dazu ein, die Natur bewusst zu erleben und gestärkt durch die kalte Jahreszeit zu gehen. Für die Teilnahme ist kein besonderes Fitnesslevel erforderlich - die Wegstrecke beträgt ca. 1,5 Kilometer.