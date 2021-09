Der Grombacher Künstler Reinhard Hemmer zeigt seit 01. Juli und bis 31.Oktober seine Ausstellung „Durchbrüche, Zerbrüche, Aufbrüche –Stationen der Bibel“, die er vergangenes Jahr bereits in Sinsheim gezeigt hat, in der katholischen Kirche Herz Jesu, Salinenstraße 13, in Bad Rappenau.Die Kirche ist von jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Während der Gottesdienste ist keine Besichtigung möglich. Führungen mit dem Künstler können unter Tel. 07266/8064 gerne vereinbart werden.Am Sonntag, den 10. Oktober um 19 Uhr findet in der Kath. Kirche Herz Jesu eine Andacht zur Kunstausstellung statt. Der Künstler stellt hier einige seiner Kunstwerke vor. Musikalisch begleitet durch das Ensemble der Mennonitischen Gemeinde Hasselbach.Am Mittwoch, den 27. Oktober um 19 Uhrkönnen Interessierte eine Führung durch die Kunstausstellung mit dem Künstler besuchen

