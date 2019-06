Durchstarten im Hohenlohekreis

Der Berufseinstieg ist nicht immer leicht, ganz besonders, wenn man sich in Deutschland nicht so gut auskennt. Um internationale Fachkräfte und internationale Studierende über das Thema Jobeinstieg in Heilbronn-Franken zu informieren, startet das Welcome Center Heilbronn-Franken zusammen mit der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dem Hohenloher Integrationsbündnis 2025, der Volkshochschule Öhringen und dem Jobcenter Hohenlohekreis die Jobcafé Reihe. Bei dem ersten Termin am 12. Juni 2019 von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Agentur für Arbeit in Künzelsau, steht das Thema Arbeitsplatzsuche im Mittelpunkt.

Die Idee der Veranstaltungen ist, dass sich internationale Fachkräfte in entspannter Atmosphäre zu verschiedenen Themen rund um den Arbeitseinstieg in der Region Heilbronn-Franken informieren können. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Hohenlohekreis ist gut und es gibt viele offene Stellen. Wie aber finde ich die Stelle, die zu mir passt? Wo suche ich am besten? Welche Informationen stehen in der Stellenausschreibung? Bei diesem Jobcafé gibt Herr Schneider von der Geschäftsstelle Künzelsau der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim Tipps für die effektive Stellensuche, da dies oftmals die erste große Herausforderung im Bewerbungsprozess darstellt. Dieses Jobcafé soll Unterstützung bieten, um diese Hürde einfacher zu überwinden und dem Einstieg in den Beruf so einen Schritt näher zu kommen.