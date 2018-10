Ein Konzertabend mit einzigartigen Interpreten der italienischen, deutschen und internationalen Musikwelt.

Freuen Sie sich auf einen 3-stündigen Konzertabend mit einer musikalischen Bandbreite, die ihresgleichen sucht.

Die Reihe der internationalen Interpreten und Musiker wird angeführt von der amerikanischen Sängerin Durga Mc Broom, die als Backround-Sängerin gleich mehrere Welttourneen von Pink Floyd begleitet hat.

Valerio Zelli hat als Sänger der italienischen Band O.R.O. mit „Vivo per lei“ einen Song geschaffen, der später in einer Interpretation von Andrea Bocelli und Giorgia durch die ganze Welt ging. Ebenfalls mit dabei ist der italienische Star-Gitarrist Ricky Portera (Lucio Dalla, Nek, Loredana Berte, Stadio) und Anthony Rice (NO CHANGE), der sein Publikum mit Rock begeistern wird.

Während Marco Bonifacio mit „Perfetto – Eros Ramazotti Tribute-Band“ Welthits auf die Bühne zaubert, sorgen Salvo & Veronica sowie die Sänger Denis Saputo und Enzo Ferrini für weitere magische musikalische Momente.