Am Samstag, 17. Juni, macht endlich wieder einmal Mike Silver Halt in Osterburken!

Wenige Künstler standen hier so oft auf der Bühne und hinterließen ein derart begeistertes Publikum wie der sympathische Brite. Und doch ist es tatsächlich schon beinahe 20 Jahre her, dass seine Fans den gleichermaßen berührenden wie mitreißenden Songs eines der besten englischen Songwriter lauschen durften. Mike hat die Fähigkeit, mit Balladen, Rock 'n' Roll-Anleihen und schwermütigem Blues das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Gekonntes Fingerpicking sowie die einfühlsame Gesangsstimme sind dabei seine Markenzeichen. Mike Silvers Musik trifft den Zuhörer ins Herz, weil sie aus dem Herzen kommt. Wer ihn tatsächlich noch nicht gehört hat, sollte ihn spätestens jetzt kennen lernen.