Seit mittlerweile 35 Jahren zählt Jontef zu den herausragenden Vertretern der europäischen Klezmer-Szene.

Auch in ihrem Jubiläumsprogramm wird das Quartett am Samstag, 14.Oktober, durch Lieder, Geschichten und die virtuose Beherrschung ihrer Instrumente die überschäumende Lebensfreude, den augenzwinkernden Humor und die Melancholie des jiddischen Schtetls wieder zum Leben erwecken. Jontef ist damit die einzige Klezmer-Gruppe in Deutschland, die in dieser Weise Wort und Musik verbindet. Das Repertoire von Jontef umfasst die ganze Bandbreite der osteuropäischen Klezmermusik: Mitreißende Instrumentalnummern, humorvolle und melancholische Lieder mit Klarinette, Violine und Kontrabass, in denen Wehmut und Ausgelassenheit diese unnachahmliche Verbindung eingehen, deren Charme sofort gefangen nimmt. Zudem gilt der in Israel gebürtige Sänger und Schauspieler Michael Chaim Langer als der momentan bedeutendste authentische Vertreter der jüdischen Erzählkultur in Deutschland.