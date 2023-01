Saskia Kästner als Schwester Cordula

Schwester Cordula liebt Arztromane. Dutzende dieser literarischen Perlen hat sie verschlungen und die Essenzen von Herz-Schmerz, Intrigen und Weißkittel-Kitsch zum ultimativen Heftroman zusammengebraut, den sie am Samstag, 18. November, präsentiert.

Zwei Stühle und ein Groschenheft – mehr braucht sie nicht, um den Saal zum Toben zu bringen. Die Berliner Schauspielerin Saskia Kästner schlüpft als Schwester Cordula in Sekundenbruchteilen in verschiedenste Rollen und verabreicht ihrem Publikum ein zwerchfellerschütterndes, Glückseligkeit spendendes Elixier, ganz nach dem Motto: Heile Welt fürs kranke Gemüt. Bei ihrem virtuosen Spiel wird Saskia Kästner kongenial begleitet von ihrem musiktherapeutischen Langzeit-Zivi Dirk Rave am Akkordeon, mit dem sie sich durch das passende Liedrepertoire singt. Schwester Cordula ist also viel mehr als eine Lesung. Und unglaublich komisch.